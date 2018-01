Hechingen Futsal-Meister werden in Hechingen gekürt

Den Anfang machen die B-Junioren, die am Samstag ab 10.30 Uhr mit zwölf Teams in zwei Vorrundengruppen um den Einzug in die Halbfinals und den Titel buhlen.

In Gruppe 1 kämpfen der TSV Frommern I+II+III, der FC Pfeffingen sowie der SV Heselwangen I+II um die ersten beiden Plätzen. Gruppe 2 bilden die SG Schömberg I+II+II, die TSG Balingen, der SV Rangendingen und der FC Hechingen. Die Spielzeit pro Partie beträgt zehn Minuten, gespielt wird nach den offizieellen Futsalregeln.

Jeweils die beiden Gruppenersten erreichen die Halbfinals, die ab 16 Uhr über die Bühne gehen. Die beiden Semifinalsieger ermitteln danach gegen 16.20 Uhr im Endspiel den neuen Titelträger.