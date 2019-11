Hechingen Fußgänger entsetzt über Zustand der Stadt

Dann kam das Untere Tor. "Ah, die Stadtmauer", schöpften die Stuttgarter Hoffnung. Die hielt nur Sekunden. Die Staig runter wurde dann sogar gelacht über Hechingen. Das Wort "Slum" fiel, der keineswegs bewundernd gemeinte Ausruf "Wahnsinn" und die Frage: "Was ist das denn?"

Und da fiel dem Autor dieser Zeilen auf: Tatsächlich hat in dieser Straße Ende Oktober das letzte Geschäft dicht gemacht. Und niemand hat davon Notiz genommen. Ein türkischer Schneider. Jetzt geistern nur noch Erinnerungen durch diese Gasse. An Polsterermeister Stengel in seiner Kellerwerkstatt, an die Gitarrenlehrerin, an den Pasta-Mann und das Handarbeitsgeschäft, an den türkischen Lebensmittelladen und an die Zeit, als das schöne, grüne Gebäude mit dem Turmerker noch die Hoffnung verströmte, alles könnte auch mal wieder besser werden.

Hoffnungen sind längst erloschen

Die Hoffnung ist erloschen. Mittlerweile herrscht nicht nur Leerstand, sondern öffentlich zur Schau gestellte Verwahrlosung. Ein Schaufenster stellt ein in die Wand gebrochenes Loch zur Schau, hinter einem Drahtgitterfenster lehnt Müll, Treppen bröseln, oben an den Gebäuden wird gebaut oder gebastelt, so genau weiß man das nicht. Der Künstler Dietmar Schönherr ist mit seinem Atelier schon länger umgezogen. Jetzt auch der Schneider.

Während in Hechingen derzeit alle Augen auf den Obertorplatz gerichtet sind, zerbröselt hier die Altstadt.