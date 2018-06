Hechingen Fußball-WM: Kreisverkehre gegen Fans gesichert

Hechingen - Mit Bauzäunen sind am Donnerstag in Hechingen unter anderem die Verkehrskreisel abgesperrt worden. Ein Frühstart für die Bauarbeiten zur Sanierung der Neustraße, die von den Sommerferien an den Innenstadtverkehr lahmlegen werden? Keineswegs. Die Gitterkäfige werden wegen der Fußball-WM aufgestellt, so die Antwort aus dem Landratsamt.