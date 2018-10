Hechingen Fürstengarten soll Kunstwerk werden

Die Kosten betragen etwas mehr als eine Millionen Euro – verteilt auf fünf Jahre. Schaal ist sich sicher: "Es wird kein Euro umsonst ausgegeben." Große Hoffnungen auf Zuschüsse gebe es laut der Ersten Beigeordneten Dorothee Müllges nicht. Und was ist mit den Betriebskosten, wollte Gemeinderätin Almut Petersen wissen. Die wären "nicht mehr als heute", so Schaal. Ein wenig aufwändiger sei die Pflege des Tunnelgangs. Über Details könne man sich hier noch einmal unterhalten.

Gemeinderat Rolf Ege wollte wissen, ob sich das Projekt auch im Vorfeld visualisieren lasse. "Dass man es sich besser vorstellen kann", so Ege. Doch Schaal meinte, es sei eher nicht möglich. Sinniger wäre es für ihn, wenn man den Bürgern das Projekt im Fürstengarten erklären würde. "Das Bild entsteht vor Ort", sagte Schaal. Ege wollte außerdem wissen, was Schaal davon halte, die Hecke am Fürstengarten zu versetzen – zwecks Schaffung von Parkplätzen. "Das wäre ein Verbrechen", so Schaal.

Die Freude im Gremium über das Pflegekonzept war in jedem Fall groß. "Das ist ein unheimlicher Schatz", sagte beispielsweise Gemeinderätin Regina Heneka. Sie fand auch die Idee gut, dass sich die Bürger bei Vor-Ort-Terminen ein genaueres Bild machen sollen. Ein anderes Anliegen hatte Almut Petersen.

"Es ist unser Park", sagte sie, "können wir ihn auch noch für Feste nutzen?" Das wird laut Schaal kein Problem darstellen. "Klar können sie weiter feiern", sagte er.