Hechingen Fürstengarten: Auf Hügel steht bald Pavillon

Was klingt wie ein Gericht auf der Speisekarte eines griechischen Restaurants, bezeichnete in antiken Zeiten eine spezielle Tempelform, wie sie sich beispielsweise auch auf der Akropolis fand. Auf diese Tradition bezieht sich das Hechinger Monopteros-Projekt allerdings nicht, dafür schon eher auf Vorbilder aus der Zeit des Barock und des Klassizismus. Da wurden Ziertempelchen in die Parks gestellt, gerne auch auf kleine Hügel. Ein schöner Platz zum Verweilen und in die Ferne schauen.

Das wusste seinerzeit auch die Hechinger Fürstin Eugenie. Als die Villa Eugenia unterkellert wurde, bildete der Aushub ein hübsches, kleines Hügelchen an dem der Stadt zugewandten Ende ihres Fürstengartens. Ein idealer Platz, um obendrauf ein Holztempelchen zu setzen, um dort das Parkleben mal aus einer anderen Perspektive zu genießen und auch das Treiben auf dem Obertorplatz im Blick zu behalten, muss sich die Fürstin gedacht haben.

Als die Fürstenresidenzzeit in Hechingen revolutionsbedingt zu Ende ging, verfiel auch das Holztempelchen. Seither gibt es zwar einen Hügel, der gern von Kindern als Schlittenrampe genutzt wurde. Nur oben war er völlig kahl, bald auch verkrautet.