Wer möchte mal Fürst Friedrich Wilhelm Constantin oder Fürstin Eugenie sein? Unter anderem Darsteller, die in diese Kostüme schlüpfen wollen, werden noch für das Hechinger Kinderfest gesucht. Außerdem Prinzen und Hofdamen, die ebenfalls im Umzug am Sonntag, 15. Juli, mitlaufen. Wer Lust hat, am Umzug mitzulaufen, kann sich per E-Mail unter der Adresse kleiderteam@irma-west-kinderfest.de melden. Foto: Privat