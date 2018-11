Hechingen Früh Liebe zur Kammermusik entdeckt

Hechingen. Joachim Wien ging als Vorstand vom veranstaltenden Förderverein Villa Eugenia bei der Begrüßung auf die musikalische Glanzzeit Hechingens im 19. Jahrhundert ein, als Fürst Constantin und Fürstin Eugenie in dem Prachtbau residierten und so berühmte Komponisten wie Louis Spohr, Hector Berlioz und Franz Liszt ebendort zu Gast waren.

Die Pianistin Elisabeth Schreyer-Puls und Anita Gwerder am Violoncello, die Künstlerinnen von "in duo animando", wuchsen in Pforzheim auf, wo sie schon früh ihre Liebe zur Kammermusik entdeckten und vor neun Jahren ihr Duo gründeten.

Den Konzertauftakt bildete die eigentlich noch im spätromantischen Stil gehaltene "Sonatina" von Zoltán Kodaly. Den Stil verschiedener Epochen bediente das Werk "Trois Pièces" von Nadia Boulanger. Die habe als Professorin für Komposition in dem aufgeführten Werk "Trois pièces" das erstes Stück in der Klangsprache von Claude Debussy gehalten, erklärte Schreyer-Puls, die gemeinsam mit ihrer Bühnenpartnerin in lockerer und unterhaltsamer Art das Programm moderierte und ganz nebenbei mit allerlei interessanten Infos über Werke und Urheber garnierte. Das Zweite vom genannten Boulanger-Werk sei demnach im Stile Bachs gehalten und das letzte würde mit seinen "vibrierenden Trillern und hinabstürzenden Tonkaskaden" der Musik etwas Bedrohliches verleihen. In der Tat: Das "schnelle Stück im nervösen Rhythmus", so die deutsche Bezeichnung, wucherte nur so mit anspruchsvollen Finessen an beide Musikerinnen.