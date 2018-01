Hechingen Frommern und Pfeffingen dominieren

Den Auftakt machten am Samstag die B-Junioren, die in zwei Sechsergruppen um den Einzug in die Halbfinals buhlten. In Gruppe I sorgte Frommern III für Furore. Die C-Junioren des TSV sicherten sich ungeschlagen den Gruppensieg und bezwangen dabei auch Frommern I, das als Gruppenzweiter ebenfalls die Vorschlussrunde erreichte.

Youngster des TSV sorgen für Furore

In Gruppe 2 waren es die Nachwuchskicker der TSG Balingen und der SG Schömberg, die den Ton angaben und sich vor der Konkurrenz die Plätze eins und zwei sicherten. Im Halbfinale setzte Frommern III mit einem 4:0-Erfolg gegen Schömberg seinen Siegeszug fort. Für ein vereinsinternes Finale sorgte im Anschluss Frommern I, das sich im zweiten Semifinale gegen Balingen mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzte. So kam es also erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Frommern III und Frommern I. Aber diesmal behielt die Erste des TSV mit 2:1 die Oberhand, sichrte sich so den Bezirksmeistertitel und die Teilnahme am Landesfinale am 18. Februar in Ehingen.