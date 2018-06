Hechingen Friedhofs-Schändung bleibt rätselhaft

Dieser Friedhof ist ein Platz, der eigenartige Ruhe ausstrahlt. Viele Steine sind hier stark verwittert. Viele stehen so schief, dass sie bald umkippen müssen. Manche liegen bereits auf dem Boden, von Moos überwuchert. Ein Ort, der in seiner besonderen Art an die Vergänglichkeit des Lebens mahnt.

Unter anderem Landesrabbiner Netanel Wurmser, Hechingens Polizeichef Wolfgang Heller, Bürgermeister Philipp Hahn, Stadtbaumeisterin Helga Monauni und Iris Fromm-Kaupp vom Denkmalamt versammelten sich am Donnerstag vor dem Friedhof, um sich den Schaden anzuschauen, den bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag angerichtet haben.

Wer die Täter waren? Zuständig sei er nicht, weil die Kriminalpolizei bei dieser Art von Taten routinemäßig die Ermittlungen übernehme, erklärte Wolfgang Heller, aber in allgemeiner Form gab er einige Informationen. Demnach gibt es derzeit keine Hinweise auf rechtsextremistische Motive für die Tat. Die Ausführung wirke sonderbar und untypisch. Auszuschließen sei aber natürlich nichts.