Hechingen Freilichtmuseum: Dachstuhl im Römertempel steht

Immerhin wird jetzt langsam sichtbar, wie monumental diese Rekonstruktion wird. Noch in diesem Jahr soll das Seitengebäude fertig werden. Die Wände werden farbig gestaltet. Ein weiteres Gebäude wird rekonstruiert, die Mauer mit einer Höhe von fast drei Metern komplett um das Gelände gezogen. Es ist also noch viel zu tun. Über all dies wurde nach dem Richtspruch noch bei einem gemütlichen Zusammensein in der rekonstruierten Römervilla geplaudert. Wer das Projekt unterstützen will, findet alle Informationen im Internet unter www.villa-rustica.de.