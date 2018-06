Hechingen Foodsharing-Station soll in Weilheim entstehen

Dabei ging es auch um den Standort für das geplante Foodsharing-Projekt. Dafür war ein Platz beim alten Schulhaus ins Auge gefasst worden, für den mittlerweile auch die einhellige Entscheidung gefallen ist. Der Fahrradständer dort wird nun auf die andere Seite neben den Eingang zum Bunker verlegt.

Der Parksituation in der Hausener Straße, der Grosselfinger Straße und der Urbanstraße wird mehr Augenmerk gewidmet. Das Ordnungsamt wird personell verstärkt und kann so vermehrt in den Stadtteilen kontrollieren. Die Torverriegelung am Kindergarten soll entschärft und eine neues Türschloss im unteren Eingangsbereich angebracht werden. Zudem sollen an der Straße "Felixfiguren" auf Kinder aufmerksam machen.

Vom Ende der Schulerstraße gibt es ein Verbindungssträßchen zur Kreisstraße nach Hechingen. Sie ist für den öffentlichen Verkehr nicht zugelassen ist, aber das wird oft ignoriert. Hier soll nun ein Hinweis "Verbot für Fahrzeuge aller Art. Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei" aufgestellt werden.