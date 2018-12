Hechingen Fernsehstars singen gemeinsam auf Bühne

Seit mehr als 25 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden. Der gelernte Koch erhielt 1991 den bis heute einzigen Bambi in der Kategorie Volksmusik. Drei Platin-Schallplatten, sechs Goldene sowie fünf goldene Stimmgabeln bestätigen seine Beliebtheit beim Publikum. Kombiniert mit seinen Leistungen als Moderator, der auf 36 eigene TV-Shows bei ZDF und ARD zurückblicken kann (unter anderem "So ein Tag mit guten Freunden"), Schauspieler ("Das Traumschiff", "SOKO 5113") und Buchautor, zählt der gebürtige Münchner, der in der RTL-Show "Let’s Dance" auch sein tänzerisches Können unter Beweis stellte, seit Jahren zu den Allround-Superstars im deutschen Showgeschäft.