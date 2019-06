Hechingen Ex-Freundin mehrmals bedroht: Haftstrafe

Damit folgte der Richter punktgenau der Forderung des Staatsanwalts, der das Teilgeständnis des Angeklagten, der wie seine ehemalige Freundin ursprünglich aus der Türkei kommt, strafmildernd berücksichtigte. Dieser hatte eingeräumt, dass es zu Aussagen gekommen sei, sich an den Wortlaut aber nicht mehr erinnern könne. Zum Verhängnis wurde dem Mann allerdings, dass er während den insgesamt drei Taten zum zweiten Mal noch unter Bewährung (damals wurde noch eine günstige Sozialprognose ausgestellt) stand – wegen Hausfriedensbruch bei eben jener 30-jährigen Ex-Freundin, mit der er ein sechsjähriges Kind hat.

Diese hatte als Zeugin ausgesagt, dass sie mehrmals von ihm bedroht wurde. "Ich schwöre dir, ich werde dich umbringen. Du kannst glücklich sein, dass wir in Deutschland sind. In der Türkei würde ich dich gleich umbringen", habe er zu ihr im Herbst 2017 auf Türkisch gesagt. Drei Wochen später habe er sie unter anderem am Telefon als "Schlampe" bezeichnet. Es folgte noch eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt "billige Hure".

Angeklagter fühlt sich ausgenutzt