Hechingen Essen und Sport besser als nur essen

Im Prinzip vielleicht schon, aber ich denke, das ist der falsche Ansatz. Natürlich ist essen und sich bewegen besser als nur essen. Aber eine Riesentrainingseinheit einzulegen, wenn man das nicht gewohnt ist, da wäre ich vorsichtig. In kurzer Zeit was für die Figur tun, das funktioniert nicht so einfach. Da machen sich viele Illusionen.