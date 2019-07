Hechingen Erste Firma hängt am schnellen Internet

Für die Gewerbegebiete Lotzenäcker und Nasswasen ist das ein Quantensprung. Fast das hundertfache an Daten im Vergleich zum aktuellen Kabelnetz in Hechingen ist so möglich. TechMaster im Lotzenäcker genießt dieses Tempo bereits. Die Firma ist der erste Kunde für dieses Angebot. Aber sie wird nicht das letzte sein, ist sich Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn sicher, der am Montag zu einem Pressetermin einlud.

Und wieso war sein Balinger Amtskollege Helmut Reitemann ebenfalls beim Hechinger Einweihungstermin? Er ist oberster Chef der Balinger Stadtwerke, die die Firma "zollernalb data" betreiben, deren Ziel es ist, den ganzen Zollernalbkreis mit schnellem Internet zu versorgen.

Sie hat sich in einer Ausschreibung der Firma KommPaktNet durchgesetzt, die in den vergangenen Jahren hier in der Region viele dicke Datenleitungen verlegt hat und nun jemanden suchte, der das kleinteilige Vor-Ort-Geschäft betreut. Deren Chef, Jens Schilling, war ebenfalls zur Einweihungsfeier des PoP gekommen. Das ist die Abkürzung für "Point of Presence" und vereinfacht gesagt die Stelle, an dem die Datenhochspannungsleitung der KommPaktNet in die dezentrale Verbraucherleitung umgespannt wird.