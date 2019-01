Hechingen Erst die Zäpfleschnäpper, dann die gute Bilanz

Schwierig gestaltet sich die Hangentwässerung in den Knittswiesen. Hier appellierte der Ortsvorsteher an die Grundstücksbesitzer, die mit den ortsüblichen Quadratmeterpreisen nicht einverstanden sind. "Der nächste Starkregen kommt bestimmt", gab er zu bedenken. Positiv sieht es für die Rathaussanierung aus. Wenn der Gemeinderat zustimmt, beginnt hier Mitte des Jahres die Sanierung der Außenfassade. Projekte für das laufende Jahr sind die Erneuerung der Wasserleitung mit Neuverlegung einer Gasleitung in der Gartenstraße und die Fortsetzung der Sanierung des alten Friedhofsteils. Bekanntlich tritt Klaus Schetter nicht mehr als Ortsvorsteher an, auch drei Gremiumsmitglieder scheiden aus. Nun werden Kandidaten gesucht, die sich für ihren Ort engagieren wollen.