Hechingen Ersetze lesen durch wischen: das funktioniert nicht

Weiter dürfe der Heimatbegriff nicht ausgrenzend sein. Auch deshalb sei in der heutigen Zeit Bildung immer wichtiger. Es gelte, jungen Menschen gewisse Grundlagen mitzugeben. Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, einen optimalen beruflichen Weg zu gehen. Das geschehe manchmal auch auf dem dritten, vierten oder fünften Werdegang. Es kenne bestimmt jeder ein Beispiel dafür aus seinem Bekanntenkreis.

Eisenmann plädierte auch deshalb für eine Vielfalt der Schulen, die es in Hechingen gebe. Sie sei froh, dass das Land 11,6 Milliarden Euro in Bildung investiere. "Jeder fünfte Euro geht in die Bildung", so Eisenmann, "da lohnt sich jede Diskussion."

Bildung beginne jedoch schon in den Kitas. Gemeinsam mit den Kommunen habe man einen Plan für frühkindliches Lernen in Kitas entwickelt. Dabei sollen die Kinder Kinder bleiben. Jedoch könne man sie noch besser fördern.