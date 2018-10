Hechingen Erntedankgaben für Rumänien

H echingen. Umso erfreulicher ist es für die Kinderhilfe Rumänien, wenn ihr die diesjährigen Erntedankgaben der evangelischen Hechinger Gemeinden und der fünf katholischen Kirchen der Gemeinde Starzach wieder zur Verfügung gestellt werden.

Wenn in der kommenden Woche die Ware gut verpackt verstaut ist, wird die Vorsitzende des Vereins, Edith Kirchmann, sich auf die Reise begeben. Wie im vergangenen Jahr werden die Lebensmittel nicht nur in den neun eigenen Familienhäusern mit insgesamt fast 70 Kindern verteilt, sondern auch an besonders bedürftige Personen im näheren Umkreis.

Da ist zum Beispiel eine 19-jährige junge Mutter, die eine Zeit lang in einem Familienhaus untergebracht war, nun aber in einer winzigen Hütte unter erbärmlichen Umständen lebt und ihr zweites Kind erwartet. Oder: eine Ehemalige, die mit 18 Jahren nach glänzendem Schulabschluss aus dem staatlichen Betreuungssystem herausgeworfen wurde und sich nun alleine ohne Eltern oder Verwandte versorgen muss und eine weiterführende Ausbildung neben ihrem Job in einer Tankstelle verfolgt.