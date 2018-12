Hechingen Erinnerungen an die Anfänge

Sicherlich war dieses Kommen – darunter Verwandte und Bekannte von Brüdern und Patern sowie noch einige hoch betagte Weiße Väter – auch eine Ehrerbietung an die Ordensleute, die sich in ihrer Verpflichtung, den Menschen zu helfen, vielen Gefahren ausgesetzt hatten. Das wurde später auch in der Predigt thematisiert.

In seiner Predigt erinnerte Schrenk an die Anfänge und die Gründung des Ordens der Weißen Väter durch Kardinal Charles Lavigerie (1825-1892), dem Erzbischof von Algier und späteren Primas von Afrika. Ihm sei auch die Gründung des Ordens der Missionsschwestern ("Unserer Lieben Frau von Afrika") zu verdanken, sagte Pater Schrenk, der auf die Person des Kardinals noch genauer einging und beschrieb, dass der einer der Vorkämpfer gegen die Sklaverei in Afrika war.

Der Orden wurde exakt am Sonntag vor 150 Jahren gegründet. Für ihre Hilfen und wegen ihrer Missionsarbeit haben zu viele Weiße Väter den höchsten Preis bezahlt, nämlich mit ihrem Leben. Da kommt es gerade zur rechten Zeit, dass einen Tag vor dem Jubiläumsdatum erstmals vier Weiße Väter in Algerien seliggesprochen wurden, die gewaltsam ums Leben gebracht wurden, wie der örtliche Ordenschef hervorhob.

Vor längerer Zeit habe Papst Paul VI. hingegen schon vier Weiße Väter heilig gesprochen, erklärte Schrenk und stellte Emanuel Lyabonyende vor. Ein noch junger Weißer Vater, mit dunkler Hautfarbe, aber weißem Talar. Aufgrund der Talare wurden die Afrikamissionare von den Einheimischen Weiße Väter genannt.

Lyabonyende wohne derzeit noch in Freiburg, wo er weiter ausgebildet werde, erklärte der Superior. Und nun dreht sich der Spieß um. Denn Deutschland ist mittlerweile selbst zum Missionsland geworden, wo der junge Missionar wirken wird.

Das klang im persönlichen Gespräch zwar nicht wörtlich durch, doch wird er, der bislang in der Flüchtlingspastorale tätig war, später von der Ordensgemeinschaft in Karlsruhe tätig werden. Konkret wurde in dieser Hinsicht auch Albert Schrenk, der die Weißen Väter als Beispiel und in Vorbildfunktion herausstellte, wobei er die Gläubigen aufforderte: "Seid Missionare und lebt das Evangelium". Neben dieser Besonderheit hatte der Festgottesdienst auch in anderer Hinsicht Herausstellungsmerkmale, wobei hier nur die Art der Liturgie mit besonderer Musik sowie Raumklangeffekten genannt seien.