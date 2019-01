Hechingen Erfolgsrezept? Keine Angst haben

Und welche Rolle spielt das Militär in Isreal? "Jeder geht zur Armee", sagte Simovich. Auch sie selbst absolvierte zwei Jahre Militärdienst. Dort seien alle gleich. Es sei ein großer "Melting Pot". Es gebe dort außerdem viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Beim Militär seien auch einige Topstudenten im Technikbereich.

Eine sehr persönliche Frage lautete: "Wie fühlen sie sich als Jüdin in Deutschland?" Leider gebe es das wachsende Problem des Antisemitismus. Mit hebräischen Zeichen auf der Kleidung müsse man mitunter schon vorsichtig sein. Daher sei Bildung sehr wichtig. Man müsse die Menschen generell respektieren. Junge Leute sollten eingreifen, wenn sie rassistisches Verhalten beobachten. Ihr selbst gehe es in Deutschland jedoch gut. Wenngleich es ebenso ein gutes Gefühl sei, dass man immer wieder zurück nach Israel gehen könne.

Ideen für eine Schulkooperation

Grund für Simovichs Besuch war auch das Thema Schulpartnerschaft. So eine könnte es vielleicht auch mit der Kaufmännischen Schule geben. Es sei wichtig, gerade für junge Menschen, in den Dialog zu treten. Sie könnten sich mit Menschen in ihrem Alter über die jeweiligen Lebenssituationen austauschen. Im vergangenen Jahr seien zehn neue Kooperationen mit Deutschen Schulen entstanden. Darunter seien viele Berufsschulen.

Nach der Diskussion wurden der israelischen Besucherin einige Projekte der Kaufmännischen Schule vorgestellt. Es ging um das Thema Digitalisierung, also zum Beispiel iPads und interaktive Arbeitsblätter in den Unterricht einzubauen. Simovich machte sich die ein oder andere Notiz und meinte, sie habe durchaus Ideen für eine Schulkooperation. Schulleiter Roland Plehn versicherte ein großes Interesse. Vier Lehrer hätten sich auf Anhieb gemeldet, als das Wort Schulpartnerschaft gefallen sei. Ein Anfang ist also gemacht.