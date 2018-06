Hechingen Entwürfe für Geldscheine dringend gesucht

Den Link zum Online-Anmeldeformular findet man auf der Ratzgiwatz Homepage "www.ratzgiwatz.de". Die Ratzigwatz-Ausweise der angemeldeten Kinder können am Samstag, 14. Juli, beim Irma-West-Kinderfest am Zelt der Stadtkapelle Hechingen auf dem Festplatz abgeholt werden. Eine zweite Ausweisausgabe findet am Samstag, 21. Juli, beim Zwei-Takt-Rennen im Fecker statt (jeweils von 14 bis 17 Uhr). Die Kinderferienspiele finden dann in der ersten Woche der Sommerferien statt.

Für den Hechelwettbewerb werden noch kreative Entwürfe für die Spiele-Geldscheine benötigt. Der Kinderausschuss wird aus den Entwürfen auswählen. Wer zwischen sechs und 13 Jahre alt ist, kann (am Besten mit einem schwarzen Stift) zum Motto: "ALMWATZ" einen Entwurf auf ein Blatt Papier in der Größe 15 auf 7 Zentimeter zeichnen. Die Vorschläge sollten nicht farbig sein. Die Hechelwerte für die Scheine (½, 1, 2, 5, 10 und 20) sollten klar zu erkennen sein, die Rückseite muss frei bleiben. Jeder darf pro Hechelschein einen Vorschlag einreichen. Wer mitmacht, kann schöne Preise gewinnen. Dazu müsste dann allerdings Namen, Klasse und Schule oder Adresse dazugelegt werden. Entwürfe können bis zum 16. Juli an die Adresse: Ratzgiwatz e.V, Postfach 237 72375 Hechingen geschickt werden. Sie können auch bei der Ausweisausgabe beim Kinderfest am 14. Juli abgeben werden. Wer noch Fragen hat, kann einfach eine Mail an "kinderausschuss@ratzgiwatz.de" schicken.

Materialspenden gingen in diesem Jahr schon viele ein. Trotzdem besteht noch Bedarf an folgenden Dingen: Raclettegeräte, Kühlschränke, kleine Tierfiguren, Backöfen, kleine Guglhupfbackformen und Almdekoration (Alumilchkannen, Kukucksuhren, Kuhglocken, karierte Stoffe…). Die Spenden können am Samstag, 7. Juli, von 10 bis 12 Uhr am Ratzgiwatz-Lager in der Bahnhofsstraße abgegeben werden. Großer Lagerschuppen hinter dem Bahnhof. Informationen gibt es per Mail unter "lagerteam@ratzgiwatz.de".