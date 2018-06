Hechingen Endlich toben auf dem neuen Parcours

Hechingen. Die Kinder hüpfen, klettern und hangeln munter durch die Gegend. Das freut auch Annette Lang, Leiterin des Johanneskindergartens. "Wir haben gar nicht damit gerechnet", sagt sie. Sie spricht vom Gewinn beim Wettbewerb "Kindergartenbaustelle" von Sparkasse Zollernalb und Schwarzwälder Bote. 2 500 Euro gab es nun für das vorgestellte Projekt. Die Stadt Hechingen legte sogar noch 1 500 Euro obendrauf.

Neben der Finanzierung war aber vor allem viel Körpereinsatz gefragt. Denn der als Modell eingereichte Bewegungsparcours musste selbst gestaltet werden. "Das war schon eine Herausforderung", erzählt Land. Vor allem die Väter haben mitgeholfen. An nur zwei Wochenenden haben sie den Parcours aufgebaut. Ein Glück, dass einer der Väter Gartenbauer ist und so auch Material und Fahrzeuge beschaffen konnte.

"Sonst wäre das in der Dimension nicht zu schaffen gewesen", meint Annette Lang. Die Arbeit hat sich in jedem Fall gelohnt: Die Kinder können sich nun auf Balancierpfosten, -tau und -steg, Reckstangen und Federbretter austoben. Was der Leiterin auch wichtig war: Der Bewegungsparcours ist noch vor den Sommerferien fertig geworden. "So haben die Großen auch was davon", sagt Lang. Die "Großen", das sind im Kindergarten die Kinder, die bald in die Grundschule wechseln.