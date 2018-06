Hechingen Empörung nach Grabschändung auf jüdischem Friedhof

"Wir haben Anzeige gegen unbekannt erstattet", sagt Kashi. Aus den bisherigen Erfahrungen sei die Aussicht auf Erfolg jedoch gering. Beim Motiv für die Tat ist sich Kashi sicher: "Ich glaube, dass es antisemitische Hintergründe gibt." Gelangweilte Jugendliche würden so etwas nicht machen.

"Wir sind empört", sagt Kashi, "niemand muss Juden mögen, aber was hat ihnen der Friedhof, was haben die Toten getan?" Man müsse doch wenigstens ein bisschen Achtung vor den Toten haben. Es sei "unmenschlich" so etwas zu machen.

Auch Bürgermeister Philipp Hahn ist schockiert. "Die Beschädigungen sind ungeheuerlich und machen mich fassungslos. Wer sich an einem jüdischen Friedhof vergeht, handelt erbärmlich", sagt er. Die jüdische Geschichte und damit auch der jüdische Friedhof sei ein fester Bestanteil der Hechinger Identität und Kultur.