Hechingen Emotionale Lieder voller Leidenschaft

Spezielle Beleuchtung

Der Kirchenraum war in gedämpftes Licht getaucht, das immer mal wieder die Farben wechselte, und strahlte eine ganz besondere Atmosphäre aus. Ursprünglich wollten sie ganz auf Technik verzichten, erläuterte der Chorleiter, denn man wollte das Konzert "unplugged" geben, habe nun aber doch ein Minimum mit dabei.

Thomas Aichele am Piano, Wolfgang Kraft an den Keyboards, Timo Schmalz an der Gitarre, Thomas Thumm am Bass und Uwe Wagner an den Drums hatten ebenso viel Spaß beim Konzert wie Chor und Besucher. Mit Einzelmikrofonen und ohne Notenblätter schmetterten die zehn Frauen und zwei Männer Lieder wie "Jesus is the answer", "Come closer to me" oder "Take my life". Und während im Chor "I pray for you, you pray for me" gesungen wurde, heizte Chorleiter Tilman Heidemann sie an "Sing it again".

Die Band steuerte Rhythmus und Sound bei, während der Gesang mehr und mehr anschwoll. Nicht mehr zu toppen? Doch! Es folgte der bekannte Michael-Jackson-Hit "Man in the mirror", den Jane Walters mit unverwechselbarer Stimme vortrug. Das Publikum klatschte verzückt den Takt mit und brach danach in tosenden Applaus aus.

"Applaus ist das Brot des Künstlers. Wir verhungern hier nicht", freute sich Heidemann. "Like the dew" war wieder ein Stück, bei dem die Zuhörer selbst aktiv werden konnten und zum Mitsingen aufgefordert wurden. Mal sang Heidemann als Solist, dann wieder Walters. Mit viel Freude und Ausgelassenheit wollte man mit Lobpreisliedern wie dem klassischen "Lord of all" Gott danken. Und am Schluss steigerte man sich immer mehr und mehr bis zum vielfachen und schallenden "Halleluja".