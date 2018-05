Hechingen EJL baut Rolltreppe hoch zum Marktplatz

93.159 Euro wird der Abriss kosten, wie am Donnerstag in seiner Sitzung der Hechinger Gemeinderat erfuhr. Finanziert wird das über das generelle Budget für das Sanierungsgebiet Oberstadt, über das auch andere Projekte gefördert werden könnten. Das Land trägt in diesem Fall fast 56.000 Euro Anteil an den 93.159 Euro, die Stadt zahlt 37.264.

Der Zuschuss für den Abbruch des Gebäudes Marktplatz 3 wird damit begründet, dass von der geplanten Neubebauung des Grundstücks eine "positive Anstoßwirkung für die weitere Stadtentwicklung ausgehen", könnte, so die Stadt.

Das allein genügt aber noch nicht für diesen hohen Zuschuss. Den erklärt die Stadt auch dadurch, dass sich der Investor vertraglich verpflichte, eine "öffentliche zugängliche und barrierefreie Erschließung zwischen kaufhausstraße und Marktplatz herzustellen (z.B. Rolltreppe." Wie in unserer Zeitung bereits berichtet, ist die Rolltreppe beim Projekt der EJL fest eingeplant.)