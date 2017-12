Hechingen Einzelhandel: Frust über Jahrmärkte

Rainer Weith, Inhaber des Schuhgeschäfts an der Johannesbrücke, hatte gestern noch im Namen seiner Geschäftsnachbarn, der Metzgerei Sickinger und der Bäckerei Lindner, an die Gemeinderäte und die Stadtführung geschrieben und ihnen aktuelle Fotos vom Jahrmarkt am Donnerstag geschickt: Klare Botschaft: Es gab kaum Stände, und es gab kaum Besucher. Dennoch beklagen die Geschäftsleute starke Umsatzeinbußen, weil Autos weiträumig ausgesperrt sind.

Johannesbrücke soll von Marktgeschenen frei gehalten werden

Weiths Bitte an den Gemeinderat: Man solle zumindest die Johannesbrücke und den Kreuzungsbereich vor dem Sternenbäck zukünftig vom Marktgeschehen frei halten, damit hier der Verkehr zumindest von der Hospitalstraße her fließen kann. Noch bessere wäre es, nur zwei Märkte abzuhalten.