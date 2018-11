Hechingen Einfach zu trocken im Wald

Hechingen-Beuren. In der jüngsten Ortschaftsratsitzung in Beuren war Sachgebietsleiter Forst und Natur Rainer Wiesenberger zu Gast, und er hielt einen kurzen Rückblick auf das fast abgeschlossene Jahr 2018. Dazu warf der Förster erst einmal einen kurzen Blick auf die Wetterlage. Bis Mitte Mai war es feucht und kühl und seither extrem trocken und warm, dies hatte und hat Auswirkungen auf den Wald.

"In meiner 25jährigen Dienstzeit habe ich so eine Trockenheit noch nie erlebt. Der Waldboden ist bis zu einem Meter tief trocken", berichtete der Förster entsetzt, "da geht es den Fichten an den Kragen." Vor allem im Privatwald besteht die Gefahr, dass sich der Borkenkäfer ausbreitet.

Wiesenberger versicherte eine nachhaltige Waldwirtschaft. Für 2018 war in Beuren ein Holzeinschlag von 850 Festmetern geplant. Tatsächlich wurden nur 500 Festmeter Holz geschlagen. Davon wurden im Bereich Kohlgrube 305 Festmeter Brennholz geerntet. Zur Verkehrssicherung wurden Eschen am Parkplatz in der Belsener Straße entfernt. Die Forsteinrichtung der Stadt leistete Amtshilfe und übernahm die Pflegemaßnahme der Beurener Heide und die Landschaftspflege im Kreuzwasen.