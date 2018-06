Hechingen Einer der verdientesten Spieler des Vereins

Nach dem letzten Saisonspiel in der Kreisliga A, das der TSV Boll mit 3:0 gegen die SG Weildorf/Bittelbronn gewann, ließen die Fußballer vor dem Sportheim die Saison ausklingen. Zunächst standen Ehrungen an. Die Torjägerkanone war in dieser Saison eine ganz klare Sache: Auf Platz eins landete Issa Drammeh mit 23 Toren – gefolgt von Michael Kraus (14) und Timo Gulde (13).

Anschließend folgte die Verabschiedung des Trainers: Nach zwei Jahren trennen sich die Wege von Coach Oliver Krämer und dem TSV Boll – neuer Trainer wird Frank Schneider. Abteilungsleiter Thorsten Demer sprach von einer sehr guten Bilanz unter Krämer, da man in der Liga die Plätze zwei und drei erreicht habe und zudem im Sommer 2017 ins Endspiel des Bezirkspokals eingezogen sei. Leider habe es während der beiden Jahre nicht ganz zum Aufstieg in die Bezirksliga gereicht. Krämer selbst bezeichnete die Zeit als menschlich sehr gut – sportlich hätte sie wegen des verpassten Aufstieges erfolgreicher sein können.

Echte Institution