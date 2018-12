Hechingen Einer der letzten seiner Handwerkszunft

Aber Walter Bühler war ohnehin ein aufrechter Handwerker, und so verfolgte er das Ziel, Meister seines Fachs zu werden. Die Ausbildung dazu absolvierte er neben seinem Beruf in der Abendschule. 1968 legte die Meisterprüfung ab. 1974 machte er sich in Reutlingen selbstständig, ein Jahr später eröffnete er eine Werkstatt in Weilheim.