Hechingen "Eine tolle Investition in die Sicherheit der Stadt"

Die neue Drehleiter, die über ein absenkbares Gelenkteil verfügt und unter anderem in räumlich engen Verhältnissen hilfreiche Dienste leistet, ist dabei ein weiteres wichtiges Glied in der Kette. "Eine tolle Investition – in die Sicherheit der Bevölkerung und der Stadt", brachte es Kreisbrandmeister Stefan Hermann auf den Punkt.

Auf wichtige "Meilensteine", die den Zeitraum von der Antragstellung bis zur Inbetriebnahme im Oktober 2017 umfassen, ging Gesamtwehrkommandant Maik Bulach ein, der auch über die Fahrzeugausstattung informierte. Die Motorleistung beträgt 213 KW. Weitere Merkmale sind ein Automatikgetriebe mit zwölf Gängen, drei Sitzplätze und einen Fünf-Mann-Korb mit einer Nutzlast von 500 Kilogramm. Die Krankentragehalterung kann mit einem Gewicht von bis zu 300 Kilogramm belastet werden.

Ein Kamerasystem ermöglicht dem Maschinisten die Korbüberwachung. Mittels zentralem Computer kann notfalls auch ohne Feuerwehrmann in den entferntesten Winkeln gelöscht werden. Die Nennrettungshöhe der Drehleiter beträgt 30 Meter, was in der Praxis bedeutet, dass bei zwölf Metern Abstand zum Gebäude Menschen aus 23 Metern Höhe gerettet werden können.

Auch wenn die technischen Möglichkeiten enorm hilfreich sind, hoffen alle, dass das Hightech-Gerät so selten wie möglich zum Einsatz kommen muss.

Letzteres wurde im Anschluss vom katholischen Pfarrer Thorsten Gompper und seinem evangelischen Kollegen Frank Steiner geweiht. Pfarrer Steiner ging dabei auf die biblische Erzählung von der "Himmelsleiter" ein, die Jakob bei seiner Flucht vor Esau im Traum erblickt. Die Feuerwehr-Drehleiter reiche zwar nicht bis in den Himmel, doch auch sie werde erklommen, um Menschen Hilfe zu leisten. Der Feierstunde schloss sich am Samstag ein Stehempfang an.