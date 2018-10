Hechingen "Eine Sprache ist der Schlüssel zum Land"

Zu Gast bei dem Treffen im "Glücksgriff" war am Dienstag auch die syrische Künstlerin Khadija Alghanem, die seit drei Jahren in Deutschland lebt. Eine Ausstellung mit ihren Bildern ist derzeit im Bildungshaus St. Luzen zu sehen. Alghanem zeigte den Besuchern einige traditionelle syrische Kleider, die sie genäht hat – sie erzählte, dass sie in Syrien auch in einer Bekleidungsfirma gearbeitet habe. Derzeit besucht die Künstlerin noch einen Deutschkurs, später möchte sie, wenn es klappt, Design an der Hochschule in Sigmaringen studieren. Castellucci wollte wissen, wie sie denn das Deutschlernen empfinde. "Eine Sprache ist der Schlüssel zum Land", sagte Alghanem dazu. Uhl-Künzig merkte an, dass sie die Deutsch-Prüfungen als sehr schwer empfinde. Ein Gymnasiallehrer, der die Deutschkurse ehrenamtlich betreue, habe einmal angezweifelt, ob seine Gymnasiasten diese Prüfungen bestehen würden.