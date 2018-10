Hechingen Eine bessere Welt mit Instrumenten – anstatt mit Waffen

Der Auftakt sei aber "gleichzeitig ein Abschluss", erklärte Raphael Schenkel. Denn die zwei Tage vor dem Konzert waren er und seine Musikerfreunde am Hechinger Gymnasium und haben den Schülern im "Klanglabor" die klassische Musik nähergebracht. "Hin und weg" sei Schenkel dabei von der Hingabe der Schüler gewesen.

Bevor es dann an die anspruchsvollen Stücke von Mozart, Penderecki und Beethoven ging, richtete Schenkel noch einmal das Wort an die Gäste. "In der heutigen Zeit, in der es immer mehr Hass im Alltag gibt, möchte ich auf die verbindende Sprache der Musik hinweisen", sagte er. Sein Freund Paco habe einmal gesagt: "Wenn wir so viele Waffen wie Instrumente kaufen würden, sähe diese Welt wunderbar aus." Für diese Worte gab es schon vorab reichlich Applaus.

Spannungsgeladene Momente und feinfühlige Soli