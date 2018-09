Hechingen Einbrecher im Autohaus

Die bislang unbekannten Täter drangen in das Autohaus zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss ein. Die durchsuchten alle Räume und versuchten dabei auch Schubladen und Schreibtische aufzuhebeln. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld und ein Mobiltelefon und richteten einen Sachschaden von rund 1000 Euro an. Vermutlich dieselben Täter drangen in der gleichen Nacht über ein Fenster in eine Gaststätte in der Schadenweilerstraße ein. Hier fanden sie allerdings keine Beute. Die Polizei hofft auf Hinweise auf die Einbrüche unter der Telefonnummer 07471/9 88 00.