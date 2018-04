Hechingen Ein Vorbild in Sachen Inklusion

Zollernalbkreis. Dort lernten sie an der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch das Modellprojekt "Schule der Zehn- bis 14-Jährigen" kennen. Es handelt sich dabei um eine Schulform, in der Kinder über die Grundschulzeit hinaus über acht Schuljahre hinweg gemeinsam unterrichtet werden.

Einfluss des Elternhauses

Da auch in Österreich – ebenso wie in Deutschland – die Bildungsnähe des Elternhauses einen besonders großen Einfluss auf die Bildungswegentscheidung nach Klasse 4 hat, ist es eine wesentliche Intention der Modellschule, durch das längere gemeinsame Lernen aller Kinder mehr Chancengerechtigkeit zu erreichen.