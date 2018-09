Hechingen Ein tolles Wochenende für die Radler

Hechingen-Schlatt. Räder in Hülle und Fülle und Sportler, die schon aufgeregt mit den Füßen scharrten – dieses Bild dominierte am Morgen im Startbereich vor der Turn- und Festhalle in Schlatt. Von dort aus begaben sich nach und nach insgesamt 497 Fahrer auf die unterschiedlichen Strecken rund um das Killertal – und befanden sich dabei in prominenter Gesellschaft. In diesem Jahr war nämlich auch die Junioren-Weltmeisterin im Bahnrad-Teamsprint, Alessa-Catriona Pröpster aus Jungingen am Start.

Streckenführung wurde optimiert

Und die Anwesenheit eines Profis spornt nicht nur an, sondern ist auch eine schöne Auszeichnung für den Veranstalter. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hatte dieser die Streckenführung im Jubiläumsjahr weiter optimiert. Zur Auswahl standen insgesamt drei Touren, die 97, 71 und 31 Kilometer lang waren. Dadurch kamen sowohl ambitionierte Radler als auch diejenigen Teilnehmer auf ihre Kosten, die die kürzere, familienfreundliche Strecke bevorzugten.