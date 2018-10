Hechingen Ein Stück Stadtgeschichte ist fort

Wegen Aufräumarbeiten blieb der Obertorplatz noch einige Stunden gesperrt. Die Überreste der Buchen wurden vorerst auf dem Festplatz am Weiher zwischengelagert, bevor sie versteigert werden.

Die Blutbuchen sind gefällt worden, weil sie im Inneren von einem Pilz befallen waren. Dies hatte eine detailliertes Gutachten vor einigen Wochen ans Licht gebracht. Die Gefahr des Umstürzens war am Ende zu groß. Der Gemeinderat hatte Ende September über das Schicksal der beiden Bäume entschieden.

Doch der Rat hat bald noch eine andere wichtige Entscheidung zu treffen: Soll am Obertorplatz nun eine Tiefgarage gebaut werden oder nicht? Die Antwort darauf gibt es wohl in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 8. November. Wird mehrheitlich für die Tiefgarage gestimmt, rollen vielleicht schon im Winter die Bagger an. Wenn dagegen gestimmt wird, gibt es womöglich bald Pläne für eine neue Begrünung des Obertorplatzes. In jedem Fall wird an der kahlen Stelle, an der die Buchen standen, wieder ein neues Stück Stadtgeschichte entstehen.