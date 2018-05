Hechingen Ein Lied kann eine Krücke sein

Musik-Kabarett von und mit Irmgard Knef gibt es am Sonntag, 13. Mai, 20 Uhr, zur Konzertreihe "Musik in der Villa" in Hechingen. Irmgard Knef, Alterspräsidentin des deutschen Kabarett-Chansons, feiert in ihrem neuen Solo-Programm das Leben und die Liebe.