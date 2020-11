Hechingen "Ein ganz gewöhnlicher Krimineller"

Wegen Beihilfe verurteilte ihn nun das Hechinger Schöffengericht deshalb zu sechseinhalb Jahren Haft. Denn die Kammer ging nicht davon aus, dass der Mann der Drahtzieher des Drogendeals war. "Sie sind ein ganz gewöhnlicher Krimineller", befand der Vorsitzende Richter. Darum hätte der Angeklagte gar nicht die finanziellen Mittel für ein solches Drogengeschäft gehabt, gleichwohl er Kontakte zum kriminellen Milieu habe.

Doch spreche die lange Liste an Vorstrafen gegen den Mann. "Sie sind Bewährungsbrecher", sagte der Richter. Aber: Er habe gar nicht die Abnehmer für solch eine große Menge an Cannabis gehabt. Was zudem gegen die Theorie spreche, dass er der Auftraggeber des Drogenverkaufs gewesen sei, sei, dass er selber am Tatort war. "Der Dealer, der so was einfädelt, sitzt an so einem Abend in einer Bar in Frankfurt und trinkt einen Longdrink", war der Richter überzeugt.