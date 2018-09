Hechingen Ein echtes "Halleluja-Gefühl"

Hechingen-Boll. Die Hände zum Himmel – dieses Motto war am ersten Festtag Programm. Die Fans der Band "Hilander", die sich am Samstagabend zahlreich vor der Freiluftbühne versammelt hatten, ließen sich jedenfalls nicht zweimal bitten und klatschten, tanzten und schunkelten, was das Zeug hielt. Was sie in kollektive Begeisterung versetzte? Die Hits, die die Musiker Christian Torchiani und Wolfgang Maier wie ein buntes Feuerwerk zündeten und die viele Zuhörer auswendig mitsingen konnten.

Ein echtes "Halleluja-Gefühl" also, bei dem den Besuchern der Dorfhockete ganz automatisch warm ums Herz wurde, auch wenn das kühle, aber noch trockene Wetter bereits eine Ahnung von Herbst vermittelte. Dem Freiluftvergnügen tat dies jedoch keinen Abbruch.

Rund um den Weinbrunnen herrschte Hochbetrieb, die Bänke im Freien waren gut gefüllt und die Plätze an den Stehtischen vor dem Cocktailzelt, auf denen flackernde Kerzen eine romantische Stimmung verbreiteten, begehrt.