Hechingen Ein Adieu und der Waldhaushalt

Hechingen-Boll. Aber Ingird Bartz habe nicht nur gut gespielt, sondern auch lange. Bereits im Juli 1984 hat sie bei der Stadt Hechingen als Reinigungskraft begonnen, 2009 feierte sie ihr 25-jähriges Jubiläum und 2014 sogar das 30-jährige.

Ingird Bartz selbst erinnert sich dabei nicht an besondere Ereignisse – es lief also rund. Auch Staudt nannte die Zusammenarbeit mit ihr "unproblematisch". Ihren Feierabend habe sie sich verdient, betonte die Ortsvorsteherin. Sie könne nun ein neues Leben genießen und sich verwöhnen lassen.

Revierleiter Rainer Wiesenberger präsentierte und erläuterte den Waldwirtschaftsplan für 2018 und den Vollzug 2017. Boll habe einen Anteil von sechs Prozent am Stadtwald. Von 500 Festmetern wurden 359 Festmeter gemacht. Für 2018 sind 530 Festmeter geplant. Nicht herangetraut habe sich der Förster an die Fläche an der Zeller Wiese unterhalb von Mariazell. Der Frauenschuh, eine Orchideenart, verursache dort Schwierigkeiten.