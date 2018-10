Hechingen Ehrungen mit witzigem Rahmenprogramm

Hechingen. Elf Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Hechinger Ortsverband (OV) standen zur Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft an. Im Rahmenprogramm der Feier begeisterte der Rottenburger Mundartrezitator Peter Nagel mit Gedichten von Josef Eberle – besser bekannt als Sebastian Blau.

Der OV Hechingen nehme, so sein Vorsitzender Josef Scheu, gerne Ehrungen vor, sprächen sie doch für engagierte Mitglieder. Und in diesem Jahre seien es sehr viele Jubilare, denen man Anerkennung und Dank für ihre Treue aussprechen dürfe. Durch ihre Mitgliedschaft bekundeten die geehrten Kolleginnen und Kollegen ihre Solidarität.

"Aber Mitglied sein kostet – und außer Spesen nix gewesen?", stellte Scheu die provokante Aussage in den Raum – um sie sogleich zu widerlegen. Er erinnerte an die früheren Klassenstärken von teilweise weit über 40 Kindern und an die Besoldung. Dank der Gewerkschaft habe sich hier und auch in anderen Bereichen eine ganze Menge getan. "Es muss eine GEW geben – mit uns!", meinte er abschließend.