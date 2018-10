Hechingen Edle Tropfen und schwungvolle Klänge waren Trumpf

In der stimmungsvoll geschmückte Festhalle hatte am Sonntag bereits der Herbst Einzug gehalten, auch wenn der herrliche Sonnenschein und das milde Wetter noch eine Ahnung von Spätsommer vermittelten. Alljährlich locken die kulinarischen Spezialitäten und die gesellige Atmosphäre zahlreiche Besucher an. Und auch dieses Mal durften sich der Vorsitzende Armin Buckenmaier und seine Vorstandskolleginnen Lisa Kohler und Tanja Schuler beim Weinfest über ein volles Haus freuen.

Bereits zum Frühschoppen fanden sich viele Gäste ein, und über die Mittagszeit hatten die fleißigen Helfer alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Besucher zu bewirten. "Es ist schön, dass so viele gekommen sind", betonte Buckenmaier mit Blick auf die vollbesetzten Bankreihen in der Halle, die zum Treffpunkt für Jung und Alt wurde und in der es sich gemütlich verweilen ließ. Dort konnten sich die Anwesenden neben erlesenen Weinen und den beliebten Musikerschnitzel auch einen süßen Nachtisch schmecken lassen. Am reichhaltigen Kuchen-Buffet fiel angesichts des leckeren Backwerks die Auswahl schwer.

Ein besonderes "Schmankerl" ist alljährlich die Schätzfrage, bei der einmal mehr tolle Preise winkten. Passend zum Thema mussten die Gäste dieses Mal erraten, wie viel der ausgestellte Bass wiegt. Das Instrument kam am Abend vor den Augen der gespannten Zuschauer auf die Waage. Danach hatten all diejenigen Grund zum Jubeln, die das Gewicht des imposanten Basses gut geschätzt hatten.