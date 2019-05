Hechingen Droht nach Dauerregen Hochwasser?

Natürlich kann niemand in die Zukunft schauen, und ein starkes Gewitter könnte schlagartig alles ändern. Trotzdem ist es beruhigend, dass trotz mehrtägigem Dauerregen noch keine konkrete Hochwassergefahr besteht.

Davon ging am Dienstag um 12 Uhr jedenfalls Jürgen Haas aus. Er ist "Betriebsbeauftragter" des Zweckverbands Hochwasserschutz für das Starzeltal, und als solcher ist er zuständig für alle Dämme und Rückhaltebecken auf Hechinger und Rangendinger Gemarkung.

In dieser Funktion ist er im Grunde rund um die Uhr in Bereitschaft. "Ich kriege sofort eine Meldung auf mein Handy, wenn sich irgendwo was aufstaut", sagt er. Irgendwo, damit meint er eines der vielen Rückhaltebecken, beispielsweise oberhalb von Boll oder beim Killberg. Die sind alle mit Sensoren ausgerüstet, "und derzeit hat sich nicht mal in einem Wasser angestaut", so Haas.