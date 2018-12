Hechingen Drohne unterstützt Feuerwehr bei der Arbeit

Auch wenn Bulach betont: "Löschen muss bei uns noch jeder können", weist er auch darauf hin, dass gerade diese moderne Technik für viele Feuerwehrkameraden eine wichtige Motivation ist. Das gelte auch für die neue Drehleiter oder für den neuen Kran. "Das sind hochkomplexe Maschinen, und einige von uns interessiert das einfach, mit denen zu üben und professionell umgehen zu können." Anspruchsvolle Technik bedienen zu können, das sei immer schon etwas gewesen, was als Motivation für ein Engagement bei der Feuerwehr wirke.

Als Drohnenpiloten sind in Hechingen derzeit hautptsächlich Martin Kreller, Sascha Lenzinger und Alexander Kleinmaier im Einsatz., Die hätten allesamt auch privat schon länger Drohnen zum Hobbyeinsatz, der Sprung zur Profi-Industriedrohne, die die Hechinger Feuerwehr angeschafft hat, sei da nicht so groß gewesen. "Die haben das schnell hingekriegt", so Bulach.

Feuerwehr will zehn Drohnenpiloten ausbilden

Geplant sei, dass am Ende etwa zehn Kameraden die Drohne bedienen können. Wichtig sei: "Es muss Routine dahinterstecken, damit das auch unter Anspannung im Notfall funktioniert." Deshalb wird derzeit auch darüber nachgedacht, ein Simulationsprogramm für die Drohnenfernsteuerungen anzuschaffen. Man brauche ohnehin immer zwei Mann für das Gerät. Der eine fliegt, der andere bedient per Fernsteuerung die Kamera. Was auch ganz wichtig sei: "Man muss die Bilder, die einem die Kamera liefert, auch interpretieren können", so Bulach. Das sei wesentlich schwieriger, als man glaube. So übt die Hechinger Drohnengruppe auch regelmäßig das Aufspüren von Personen im Gelände. Einer versteckt sich, die anderen suchen. Klingt wie ein Spiel, kann im Notfall aber wirklich Leben retten.