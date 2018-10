Hechingen Drei Personen eingeschlossen

Eine Waschmaschine war im Keller eines Wohnhauses in Brand geraten und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. So die Übungsannahme für das Szenario. Dem Vater, der die Feuerwehr alarmierte, fiel auf, dass seine beiden Kinder doch noch im Haus sein müssten, und ging zurück in das Brandobjekt. So waren drei Personen vom Rauch im Haus eingeschlossen.

Lob vom Ortschaftsrat

Das Hauptaugenmerk der Übung lag also auf der Menschenrettung und darin, den Brand im Keller unter Kontrolle zu bekommen. Das erläuterte auch der Abteilungskommandant Andreas Hoch den vielen anwesenden Zuschauern. Diese konnten dann auch sehen, wie schnell der erste, mit Atemschutz ausgerüstete Trupp zur Brandbekämpfung vorging. In dieser Zeit wurde für den zweiten ausgerüsteten Trupp am Fenster zum Obergeschoss angeleitert, um das Fenster einzuschlagen und so die Personen zu retten.