Hechingen Drei Bürgermedaillen und ein Festakt

Hechingen. Geehrt werden sie in der Feierstunde, die von 18 Uhr an in der Villa Eugenia stattfindet, für ihr "außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement". Überreichen wird die Medaillen Bürgermeister Philipp Hahn. Es ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt an ihre Einwohner vergeben kann. In diesem Jahr werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die ehrenamtlich viel Zeit in Anliegen investiert haben, von denen die Öffentlichkeit in besonderem Maße profitiert.

Gerhard Frommers gilt als Vater des Hechinger Tennis-Weltranglistenturniers Ladies Open, das in diesem Jahr bereits zum 21. Mal stattfand und wieder Tennis- und Sportfans von weither in die Zollernstadt brachte. Frommer gilt als der treibende Kopf dieser Veranstaltung und als Mitbegründer der Idee, ein Turnier dieser Bedeutung in Hechingen zu etablieren.

Von Ehrennadel bis zum Lebenswerk