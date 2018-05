Hechingen Doppel-Gehweg in Kurve gewünscht

Hechingen. Das Planungsbüro Kölz schlug hier einen Gehweg nur für die außen liegende Straßenseite vor, da sonst die Gefahr bestehe, dass in der unübersichtlichen Kurve Fußgänger die Straßenseite wechseln. Almut Petersen (Bunte Liste) kritisierte die Lösung jedoch, da Fußgänger so gezwungen wären, mehrfach die Straße zu überqueren. Rolf Ege (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass die Erfahrung zeige, dass sich Fußgänger in solchen Situationen Trampelpfade schaffen. Auch Roger Braun (SPD) zeigte Sympathie für den beidseitigen Gehweg in der Kurve, ebenso der designierte Bürgermeister Philipp Hahn. Da dies im Ausschuss allgemeine Stimmung zu sein schien, wurde das Büro beauftragt, hier noch einmal eine Änderung zu versuchen.

Ansonsten stieß das Konzept, das Anregungen von Anwohnern und aus dem Gemeinderat aufgenommen hat, weitgehend auf Zustimmung. Da auf einige Bäume verzichtet wurde, stehen nun 58 statt den zunächst geplanten 38 Parkplätzen parallel zu Straße zur Verfügung.

Von Lutz Beck (CDU) zwar kritisiert, fand auch der Einbau mehrer Engstellen allgemeine Zustimmung. Sie sollen den Verkehr auf die geforderten 30 Stundenkilometer herunterbremsen aber dennoch ein gleichzeitiges Passieren von zwei Autos ermöglichen. An zwei dieser Engstellen wird für Fußgänger ein Überweg geschaffen, der allerdings kein Zebrastreifen sein wird.