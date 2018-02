Hechingen Dodokay präsentiert Programm in Stadthalle

Dominik Kuhn wurde 1969 in Reutlingen geboren. Schon während der Schulzeit gründete er eine Firma für Veranstaltungstechnik und arbeitete zeitgleich als Moderator und Tontechniker. Als Schauspieler spielte er 2009 und 2010 in der zwölfteiligen Fernsehserie "Laible und Frisch" mit, sowie im 2017 entstandenen Kinofilm. 2012 war er im Kino in einer Gastrolle an der Seite von Natalia Wörner in der schwäbischen Mundartkomödie "Die Kirche bleibt im Dorf" zu sehen und spielt auch in der 2013 ausgestrahlten ersten Staffel der gleichnamigen Fernsehserie mit.