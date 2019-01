Hechingen Digitalisierung der Arbeit sollte allen nützen

Der Ortsvereinsvorsitzende freute sich in seiner Begrüßung besonders, dass sich der Bundestagsabgeordnete Zeit für dieses Treffen genommen hat. Martin Rosemann ging in seinem Vortrag dann auf die Veränderungen in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung ein, die er als zentrale Herausforderung der heutigen Arbeitswelt sieht.

Es würden dadurch Arbeitsplätze wegfallen, aber auch neue entstehen, ist er überzeugt. Dies werde Millionen von Beschäftigten treffen. Baden-Württemberg sei durch seine industrielle Struktur besonders vom Wandel betroffen, deshalb sei hier auch die Landespolitik besonders gefordert. Rosemann plädierte unter dem Beifall der Zuhörer dafür, dass die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeit so gestaltet werden soll, dass sie allen nützt und nicht nur wenigen.

Rosemann ging in seiner Rede auch auf weitere aktuelle Herausforderungen ein, auf neue Antriebstechniken, neue Mobilitätskonzepte, die Zunahme von Selbstständigkeit, häufigere Arbeitsplatzwechsel, Globalisierung, demografischer Wandel, veränderte Rollenbilder von Männern und Frauen und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.