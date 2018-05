Hechingen Dieses Mal auch wirklich im Freien

Hechingen-Schlatt. Schon von Weitem waren sie zu hören – die Klänge, die am Sonntag zur Mittagszeit durch den Ort wehten und den Besuchern den Weg zur Festhalle wiesen. Dort fand unter dem bunt geschmückten Maibaum bereits zum sechsten Mal das Open-Air-Konzert des Musikvereins Schlatt statt.

In diesem Jahr machte die Veranstaltung ihrem Namen alle Ehre, war es doch, wie der Vorsitzende Willi Schuler erklärte, seit nunmehr zwei Jahren das erste Mal, dass sie wieder im Freien stattfinden konnte. "In den letzten Jahren mussten wir das Open-Air-Konzert aufgrund des schlechten Wetters in die Halle verlegen", blickte er zurück.

Zwei Gastkapellen spielen für Besucher